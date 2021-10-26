Укр

"Так ничего и не поняла": невестка Кернеса обвиняет в бойкоте Yaro всех, но не себя

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Юлия Привалова Новость обновлена 26 октября 2021, 08:38
Юлия Привалова

В сети начался флешмоб в поддержку предпринимательницы от почитателей бренда.

Юлия Привалова, вокруг которой разгорелся скандал из-за публикации на фоне Кремля, считает, что причина в неудачной шутке и политике. 

Об этом написала в Facebook журналистка Ольга Худецкая. 

Она сделала скриншот нескольких публикаций в сторис Инстаграма Приваловой. На них — репосты из каналов и групп, которые осуждают отказ от товаров ее марки "YARO", Сергея Стерненко и сайт "Rozetka", и заявляют, что "Украина это страна в которой нельзя продавать пирожные, если не любишь Бандеру". Также на скриншоте видно фразу Юлии, с оценкой своего чувства юмора. 

В комментариях под постом журналистки Приваловой посоветовали пошутить на Красной площади про президента РФ Владимира Путина, чтобы узнать о жестких мерах в стиле СССР.

В сторис от 26 октября Привалова репостит флешмоб, который начался в поддержку бренда, после отказа магазинов сотрудничать с ними после скандала. 

Напомним, скандал разгорелся после фото Приваловой с супругом Даниилом, который является сыном покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, на фоне московского Кремля, которое она дополнила анекдотом "про бандеровцев". 

Скриншот с Instagram Юлии Приваловой
Скриншот с Instagram Юлии Приваловой

Ранее "Телеграф" писал, что пост она удалила, опубликовав новое фото украинского флага с извинениями. Первоначальная "шутка" вызвала массовую негативную реакцию — товары марки "YARO" со своих виртуальных и физических прилавков убрали такие крупные продавцы как Розетка, Сильпо, Эпицентр. 

Теги:
#Скандал #Бойкот #Юлия Привалова
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