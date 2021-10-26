"Так ничего и не поняла": невестка Кернеса обвиняет в бойкоте Yaro всех, но не себя
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В сети начался флешмоб в поддержку предпринимательницы от почитателей бренда.
Юлия Привалова, вокруг которой разгорелся скандал из-за публикации на фоне Кремля, считает, что причина в неудачной шутке и политике.
Об этом написала в Facebook журналистка Ольга Худецкая.
Она сделала скриншот нескольких публикаций в сторис Инстаграма Приваловой. На них — репосты из каналов и групп, которые осуждают отказ от товаров ее марки "YARO", Сергея Стерненко и сайт "Rozetka", и заявляют, что "Украина это страна в которой нельзя продавать пирожные, если не любишь Бандеру". Также на скриншоте видно фразу Юлии, с оценкой своего чувства юмора.
В комментариях под постом журналистки Приваловой посоветовали пошутить на Красной площади про президента РФ Владимира Путина, чтобы узнать о жестких мерах в стиле СССР.
В сторис от 26 октября Привалова репостит флешмоб, который начался в поддержку бренда, после отказа магазинов сотрудничать с ними после скандала.
Напомним, скандал разгорелся после фото Приваловой с супругом Даниилом, который является сыном покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, на фоне московского Кремля, которое она дополнила анекдотом "про бандеровцев".
Ранее "Телеграф" писал, что пост она удалила, опубликовав новое фото украинского флага с извинениями. Первоначальная "шутка" вызвала массовую негативную реакцию — товары марки "YARO" со своих виртуальных и физических прилавков убрали такие крупные продавцы как Розетка, Сильпо, Эпицентр.
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