"Так ничего и не поняла": невестка Кернеса обвиняет в бойкоте Yaro всех, но не себя

В сети начался флешмоб в поддержку предпринимательницы от почитателей бренда.

Юлия Привалова, вокруг которой разгорелся скандал из-за публикации на фоне Кремля, считает, что причина в неудачной шутке и политике.

Об этом написала в Facebook журналистка Ольга Худецкая.

Она сделала скриншот нескольких публикаций в сторис Инстаграма Приваловой. На них — репосты из каналов и групп, которые осуждают отказ от товаров ее марки "YARO", Сергея Стерненко и сайт "Rozetka", и заявляют, что "Украина это страна в которой нельзя продавать пирожные, если не любишь Бандеру". Также на скриншоте видно фразу Юлии, с оценкой своего чувства юмора.

В комментариях под постом журналистки Приваловой посоветовали пошутить на Красной площади про президента РФ Владимира Путина, чтобы узнать о жестких мерах в стиле СССР.

В сторис от 26 октября Привалова репостит флешмоб, который начался в поддержку бренда, после отказа магазинов сотрудничать с ними после скандала.

Напомним, скандал разгорелся после фото Приваловой с супругом Даниилом, который является сыном покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, на фоне московского Кремля, которое она дополнила анекдотом "про бандеровцев".

Скриншот с Instagram Юлии Приваловой

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Ранее "Телеграф" писал, что пост она удалила, опубликовав новое фото украинского флага с извинениями. Первоначальная "шутка" вызвала массовую негативную реакцию — товары марки "YARO" со своих виртуальных и физических прилавков убрали такие крупные продавцы как Розетка, Сильпо, Эпицентр.