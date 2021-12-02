Кіт Степан попався на рекламі одіозної фірми Yaro і став героєм мемів

Пухнаста зірка мережі потрапив у свій перший скандал.

Популярний харківський кіт Степан, який своєю сумною мордочкою набирає мільйони переглядів у мережі, потрапив у скандал. Пухнасту зірку мережі зняли в рекламі скандального бренду Yaro, власниця якого Юлія Привалова потрапила в скандал через публікацію на фоні Кремля.

1 грудня на сторінці кота Степана в Instagram — loveyoustepan, на яку підписано 788 тисяч передплатників, було опубліковано пост про здорове харчування. Ця публікація викликала негативну реакцію у передплатників, адже в ній було опубліковано рекламу продукції компанії Yaro.

Через деякий час рекламний пост був видалений, але відлуння та скріни в мережі залишилися.

Нагадаємо, що скандал із торговою маркою Yaro розпочався в середині жовтня, коли невістка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, Юлія Привалова потрапила під хвилю критики за невдалий жарт про українців. У відповідь український блогер Сергій Стерненко закликав великі компанії припинити співпрацювати з її фірмою Yaro, що призвело до того, що "Сільпо", Rozetka та інші мережі зняли продукцію бренду з продажу.

Після Привалова написала, що її слова були "лише невдалим жартом". Однак наприкінці листопада Юлія заявила, що її бізнес руйнує "крикливу, озлоблену, ведену та керовану меншість".