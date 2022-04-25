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Конкурент Степана: кіт Бандера з Прикарпаття "послав" росію та підкорив мережу (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Кіт Бандера Новина оновлена 25 квітня 2022, 11:51
Кіт Бандера

"БандероКіт" з Прикарпаття завойовує симпатії користувачів мережі

На Прикарпатті з’явився новий пухнастий блогер, який вже набирає популярності в інтернеті, і може скласти конкуренцію всім відомому коту Степану. Йдеться про 13-річного кота на прізвисько Бандера, який завдяки своїй неймовірній артистичності привертає увагу користувачів мережі.

Знімки з веселим котом публікуються на його сторінці в Інстаграм.

"БандероКіт із Прикарпаття, вирощений на домашньому молоці та сметанці. Сміливий та справедливий. 13 років мудрості, 6.5 кг щастя", — описують домашнього улюбленця його господарі.

На Великдень в акаунті Бандери було опубліковано його фото з паскою та писанками, яке і довелося користувачам до душі найбільше. На знімках котик позує, грайливо облизуючись над великодніми яйцями. При цьому на писанках був зображений соняшник, який затонув російський крейсер "Москва" і вказаний напрямок, у якому слід відправитися. Також на одному з яєць був трактор із прапором України, гусака та слова вже культової пісні "Ой, у лузі".

При цьому користувачі в коментарях відзначили, що чорно-білий пухнастик — природжений актор, настільки яскраво він демонструє свої емоції.

"Кіт круто позує", "Природжений актор", "Дуже красиве фото", "От язик у нього", "Так круто позує", — написали коментатори.

Як писав "Телеграф" раніше популярний харківський кіт Степан, який своєю сумною мордочкою набирає мільйони переглядів у мережі, потрапив у скандал.

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