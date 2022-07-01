Под Киевом маленькие дети чуть не выпали из окна многоэтажки — очевидцы сняли жуткое видео

Из-за войны взрослые заняты кучей проблем, а между тем дети часто остаются без присмотра

Как в Киевской области, так и в других уголках Украины, ежегодно дети выпадают из окон многоэтажек. Наибольшее количество трагических случаев приходятся именно на летнее время, когда из-за сильной жары жители квартир открывают окна. Эксперты на систематической основе напомнят родителям, что именно ваше легкомыслие, как правило, становится главной причиной выпадения малышей из окна, ведь дети прямой опасности не осознают. Обычно малыши познают мир играя и при этом даже не подозревают, что опирание на москитную сетку в открытом окне в какой-то момент может превратиться в трагедию. Подобная ситуация, едва не закончившаяся трагично, произошла в городе Чабаны в Киевской области.

Именно там очевидцам удалось знать жуткое видео, на котором видно, как на подоконнике в одном из многоэтажных домов играют маленькие дети. К счастью, на этот раз все обошлось, однако, судя по кадрам, малыши были на волоске от трагедии.

Стоит отметить, что в последний раз в Киевской области такой трагический случай произошел совсем недавно, когда из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик Назар. Ребенок играл на подоконнике в квартире на третьем этаже, когда оперся на ту же москитную сетку и внезапно сорвался вниз.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов, отметив, что трагическое событие произошло 28 июня из-за банального легкомыслия взрослых.

"Рожала, воспитывала годами, а потом потеряла сына через мгновение. Не из-за войны или болезни, из-за банального легкомыслия. Вчера двухлетний Назар выпал из открытого настежь окна, взявшись за москитную сетку, летел с третьего этажа на бетон. Никакая реанимация ему бы не помогла", — говорится в тексте публикации чиновника.

По словам Небитова, мальчик вылетел из открытого настежь окна, когда облокотился на москитную сетку, после чего упал на бетон. К сожалению, ребенок умер мгновенно и ни одна реанимация спасти жизнь малышу не помогла бы.

По словам руководителя Нацполиции Киевщины, пост о трагическом случае он разместил для того, чтобы продемонстрировать отчаяние и горе, которые сейчас ощущают родители погибшего Назарчика.

"Научитесь уже делать выводы из чужих ошибок! Если у вас дома детишек, закрывайте окна, пользуйтесь только положением проветривания или детскими замками. Помните, опасность всегда рядом и, как правило, срабатывает там, где есть легкомыслие и безответственность. Сезон "выпадения" детей через открытые окна, к сожалению, продолжается. Это страшные трагедии, но их можно избежать!" , — подчеркнул он.

В свою очередь "Телеграф" хочет добавить, что для того, чтобы уберечь детей от страшной гибели из-за выпадения из окон, достаточно соблюдать несколько простых правил, а именно:

Никогда открывайте окно настежь, если дети играют рядом; Вся мебель и предметы, на которые может вылезть, сдвиньте подальше от окон; Не поощряйте интересы ребенка к окнам; Ни в коем случае не оставляйте ребенка самого в помещении, где открыто окно; Не игнорируйте риски, даже если вы проживаете во временном жилье; Установите дополнительную защиту на окна и помните, их цена не стоит потерянной детской жизни.

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