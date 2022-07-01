Під Києвом маленькі діти ледве не випали з вікна багатоповерхівки - очевидці зняли моторошне відео

Через війну дорослі зайняті купою проблем, а тим часом діти часто залишаються без нагляду

Як на Київщині, так і в інших куточках України, щорічно діти випадають із вікон багатоповерхівок. Найбільша кількість трагічних випадків припадають саме на літню пору, коли через сильну спеку жителі квартир навстіж відкривають вікна. Експерти на систематичній основі нагадають батькам, що саме ваша легковажність, як правило, стає головною причиною випадання малечі з вікна, адже діти прямої небезпеки не усвідомлюють. Зазвичай малюки пізнають світ граючись і при цьому навіть не підозрюють, що спирання на москітну сітку у відкритому вікні в якийсь момент може перетворитися на трагедію. Подібна ситуація, котра ледь не закінчилася трагічно, сталася в місті Чабани Київської області.

Саме там очевидцям вдалося знати моторошне відео, на якому видно, як на підвіконні в одному з багатоповерхових будинків граються маленькі діти. На щастя, цього разу все обійшлося, проте, судячи з кадрів, малеча була на волосині від трагедії.

Варто відзначити, що востаннє у Київській області такий трагічний випадок стався зовсім нещодавно, коли з вікна багатоповерхівки випав дворічний хлопчик Назар. Дитина гралася на підвіконні у квартирі на третьому поверсі, коли сперлась на ту саму москітну сітку і раптово зірвалася вниз.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов, відзначивши, що трагічна подія сталася 28 червня через банальну легковажність дорослих.

"Народжувала, виховувала роками, а потім втратила сина за мить. Не через війну чи хворобу, через банальну легковажність. Учора дворічний Назар випав з відкритого навстіж вікна, взявшись за москітну сітку, летів з третього поверху на бетон. Жодна реанімація тут би вже не допомогла", — йдеться в тексті публікації посадовця.

За словами Нєбитова, хлопчик випав із відкритого навстіж вікна, коли сперся на москітну сітку, після чого впав на бетон. На жаль, дитина померла миттєво і жодна реанімація врятувати життя малюку не допомогла б.

За словами керівника Нацполіції Київщини, пост про трагічний випадок він розмістив для того, щоб продемонструвати розпач та горе, які зараз відчувають батьки загиблого Назарчика.

"Навчіться вже робити висновки з чужих помилок! Якщо маєте вдома дітлахів, закривайте вікна, користуйтеся лише положенням провітрювання або дитячими замками. Пам’ятайте, небезпека завжди поруч і, як правило, спрацьовує там, де є легковажність і безвідповідальність. Сезон "випадання" дітей через відкриті вікна, на жаль, продовжується. Це страшні трагедії, але їх можна уникнути!", — наголосив він.

Своєю чергою "Телеграф" хоче додати, що для того, аби вберегти дітей від страшної загибелі через випадіння з вікон, достатньо дотримуватися кількох простих правил, а саме:

Ніколи відкривайте вікно навстіж, якщо діти граються поряд; Усі меблі, та предмети, на які може вилізти посуньте подалі від вікон; Не заохочуйте інтереси дитини до вікон; Ні в якому разі не залишайте дитину саму у приміщенні, де відчинене вікно; Не ігноруйте ризики навіть якщо ви проживаєте у тимчасовому житлі; Встановіть додатковий захист на вікна і пам'ятайте, їх ціна не варта загубленого дитячого життя.

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