Росіяни замінували пса під Києвом – його знайшли у сміттєвій ямі, але він вижив

Собаку Лиса врятувало те, що через побої він не міг ходити, але надія на його одужання є

Україна ще добре пам’ятає історію кішки, яка кілька тижнів просиділа на сьомому поверсі зруйнованого будинку. Її вдалося врятувати зі зруйнованої Бородянки і навіть знайти справжніх власників. Аж тепер з’явилась історія Лиса із Макарова – пса, якого окупанти жорстокого побили, скалічили і на додачу до всього ще й замінували.

Лисом опікується та ж волонтерська організація "Зоопатруль", яка врятувала кішку з Бородянки. Вони і опублікували пост про нього в Instagram.

Лиса знайшли у ямі зі сміттям після того, як окупанти залишили Київщину на початку квітня. Місцеві хотіли його витягти, але вчасно помітили, що нещасну тварину заміновано. Від смерті через вибух пса врятувало те, що він не міг ходити – йому завдали занадто важких травм.

Зараз Лис живе у реабілітаційному центрі. Люди, які опікуються ним, кажуть, що він залишився дуже довірливим псом, хоча став лякливим. Втім, це не заважає йому допомагати ближнім і намагатись залагоджувати конфлікти інших чотирилапих мешканців центру. За це його кличуть миротворцем.

Надія на те, що скалічений росіянами пес хоча би частково відновиться, є – ветеринари помітили, що у задніх лапах лиса є чутливість. Але для цього потрібна довга і коштовна реабілітація. Її вартість – 37 000 гривень.

Допомогти Лису можна переказом на картку – 5375 4112 0232 1704

Або на банку за посиланням.

Нагадаємо, інший пес – джек-рассел-тер’єр Патрон – зараз допомагає таким, як Лис, він займається розмінуванням України. Йому на допомогу скоро прийде американський пес-робот Spot, який зокрема збиратиме касетні боєприпаси, не наражаючи на небезпеку людей та тварин.