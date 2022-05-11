Відмовляються повертати власниці: у мережі спалахнув скандал через врятовану у Бородянці кішку

Розвиток суперечки "підігрівають" хейтери

Навколо врятованого у Бородянці кота, якого назвали Шафою, розгорнувся справжній скандал. Як виявилося, кішку звати Глорія і вона має власницю, яка намагається повернути свою улюбленицю додому, проте зоозахисники проти.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав відомий блогер та військовослужбовець Віктор Трегубов. Чоловік став на захист власниці кота та закликав зоозахисників повернути його.

"Я чекав, гадаючи, що ця ситуація владнається. Не владналася. Це дуже дивно та кепсько. Мова про кішечку, яку врятували волонтери "ЗооПатруль UA" з розваленого будинку в Бородянці. Волонтери назвали її Шафою, справжнє ім’я – Глорія. Ми усі знаємо чарівну історію її порятунку. Але далі щось пішло не так", – йдеться в тексті публікації.

Так, близько тижня тому до волонтерів, які врятували кішку, особисто звернулася її власниця — Анастасія Лунєва. Жінка публічно подякувала зоозахисникам та запропонувала компенсувати усі витрати на її порятунок, проте на неї накинулись хейтери, які почали розповідати, що та сама кинула кішку, що вона не має на неї права, що її взагалі треба судити.

Публікація власниці кішки Глорії

Коли ситуація набула розголосу, у багатьох виникли запитання вже до "ЗооПатруля", адже ті активно продають мерчі із зображенням кішки. Своєю чергою вони також вирішили прояснити інцидент та опублікували своє бачення на сторінці в соцмережі.

Публікація волонтерів, які врятували кішку після обстрілів

Ключовим аргументом тих, хто врятував тварину є те, що її власниця не змогла надати волонтерам ветеринарний паспорт або виписку з ветеринарної клініки, аби довести, що тварина й справді належить їй. Окрім того, рятівники наголосили, що жінка недостатньо чітко пояснила, як саме залишала квартиру, тож сприйняти серйозно її прохання вони не можуть.

Те, що хазяйка надала фото цієї кішки, де вона у різному віці також не допомогло.

"В Україні дуже мало власників кішок мають документи на них. Навіть якби хазяйка їх мала, в неї ЗНИЩЕНО ХАТУ З УСІМ МАЙНОМ. Ветеринарний паспорт не містить фото чи будь-яких інших засобів впізнати конкретну тварину – там вказується лише колір та порода. Унікальні дані містить хіба чип, але чиповані коти в Україні трапляються рідше за єдинорогів – особливо серед тих, що мешкають у квартирах багатоквартирних будинків та не виходять на вулицю", — обурюється Трегубов.

Вже сьогодні, 11 травня, на сторінці власниці з'явилась нова публікація, в якій Анастасія повідомила, що все ж змогла знайти спільну мову із "ЗооПатруль UA" і ті нібито згодилися віддати їй тваринку. Також жінка додала, що Глорія зараз перебуває на лікуванні:

"Обидві сторони врахували всі недоліки поточної ситуації. Кішечка перебуває на лікуванні, під наглядом лікарів. Нам надали змогу її провідати, якою ми неодмінно скористаємось. Дякую всім, хто долучився до цього питання!", — написала Анастасія.

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