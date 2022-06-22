Конкурент пса Патрона: США отправляют в Украину специального робота

США отправят в Украину робота, который поможет с разминированием

Американская армия согласилась поддержать Украину с работами по разминированию территорий и отправит на помощь саперам робота Spot.

Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники, армия США передаст одного из двух своих роботов организации HALO Trust, которая и отправит своих специалистов на помощь украинским саперам.

Работать Spot будет в районах Киевской области, попавших под российскую оккупацию в начале вторжения. Робот поможет обезвреживать минометные снаряды и фрагменты кассетных боеприпасов, которые он может переносить с помощью своей "руки" не подвергая риску человека.

Отмечается, что в прошлом году этот робот уже тестировался для выполнения подобного рода работ и показал неплохие результаты.

В армии США и полиции для обезвреживания взрывоопасных объектов используются в основном системы Common Robotic System на гусеничном ходу и шестиколесные Increment II, однако Spot имеет лучшую проходимость по сложной местности, вроде лесов и полей.

Похоже, что робопес теперь составит конкуренцию самому известному украинскому псу Патрону, который после отступления россиян, помог найти множество взрывных предметов в Черниговской области. Патрон стал настолько популярным в Украине, что ему даже хотели посвятить почтовую марку.