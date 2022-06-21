"Расчеты свидетельствовали, что нам конец": Арестович вспомнил о первых днях обороны Киева

Эксперт полагал, что россияне смогут захватить Киев менее чем за месяц

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович признался, что в начале полномасштабного российского вторжения не ожидал, что Киев удастся отстоять.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он рассказал, что когда россияне штурмовали столицу, то считал, что город продержится максимум 15-20 дней, однако ситуация сложилась иначе.

Арестович отметил, что самым оптимистичным вариантом в те дни он считал, что украинским защитникам удастся отстоять центр Киева.

"Самый благоприятный сценарий, который я видел – это полностью захваченный левый берег, мы разрушили мосты и держим оборону на Печерских холмах, и где-то тяжелые бои происходят в районе Шулявки и КПИ", — сказал он.

Также советник главы ОПУ вспомнил, как в средине марта 14 крупных военных группировок россиян стояли вокруг столицы, а украинская артиллерия могла отработать лишь три из них.

"Все эти расчеты свидетельствовали, что нам конец. Конец! Мы не выдержим, не вынесем, это невозможно", — сказал он, однако добавил, что множество факторов тогда сложилось в пользу Украины и враг был отбит.

Как сообщалось ранее, Арестович заявлял, что оккупанты могут начать повторное наступление на Харьков, в связи с чем призвал горожан эвакуировать детей и пожилых людей, поскольку обстрелы будут продолжаться еще долго.

Также он рассказывал, что ВСУ уже находятся на расстоянии в 15-18 километров от Херсона, однако посоветовал не радоваться преждевременно.