Арестович озвучил тревожные прогнозы для Харькова: подробности

Россияне готовят новое наступление на Харьков

Обстрелы Харькова российскими войсками закончатся еще не скоро, а потому местным жителям игнорировать сигналы тревоги не стоит.

Как сообщил в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович, тем харьковчанам, кто еще остался в городе, не стоит надеяться на то, что обстрелы вскоре прекратятся.

В связи с этим он посоветовал внимательно следить за сигналами тревоги, а лучше и вовсе вывезти из города детей и пожилых людей.

"Потому что, боюсь это надолго — обстрелы Харькова", — сказал он.

Также он отметил, что усиление обстрелов города может быть связано с тем, что группировка российских войск в Белгородской области ведет подготовку к наступлению на Харьков. А начаться оно может уже на этой неделе.

"Не исключаю новой "битвы за Харьков", — отметил Арестович.

Как сообщалось ранее, в ночь на 20 июня в Харькове и области слышали около шести взрывов. По всей видимости, обстрел производился с территории неподалеку от Белгорода, поскольку жители города могли своими глазами видеть отлеты.