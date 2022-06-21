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"Розрахунки свідчили, що нам кінець": Арестович згадав перші дні оборони Києва

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Олексій Арестович Новина оновлена 21 червня 2022, 04:31
Олексій Арестович

Експерт вважав, що росіяни зможуть захопити Київ менш ніж за місяць

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зізнався, що на початку повномасштабного російського вторгнення не очікував, що Київ вдасться відстояти.

В інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону він розповів, що коли росіяни штурмували столицю, то вважав, що місто протримається щонайбільше 15-20 днів, проте ситуація склалася інакше.

Арестович зазначив, що найоптимістичнішим варіантом у ті дні він вважав, що українським захисникам вдасться відстояти центр Києва.

"Найсприятливіший сценарій, який я бачив — це повністю захоплений лівий берег, ми зруйнували мости і тримаємо оборону на Печерських пагорбах, і десь важкі бої відбуваються в районі Шулявки та КПІ", — сказав він.

Також радник голови ОПУ згадав, як у середині березня 14 великих військових угруповань росіян стояли навколо столиці, а українська артилерія могла відпрацювати лише три з них.

"Всі ці розрахунки свідчили, що нам кінець. Кінець! Ми не витримаємо, не винесемо, це неможливо", — сказав він, однак додав, що багато факторів тоді склалося на користь України і ворог був відбитий.

Як повідомлялося раніше, Арестович заявляв, що окупанти можуть розпочати повторний наступ на Харків, у зв’язку з чим закликав городян евакуювати дітей та літніх людей, оскільки обстріл триватиме ще довго.

Також він розповідав, що ВСУ вже знаходяться на відстані 15-18 кілометрів від Херсона, проте порадив не радіти передчасно.

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