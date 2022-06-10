"Завтра возможны любые сценарии": Монастырский не исключает повторного наступления рф на Киев

Киев и область готовятся к возможному повторному наступлению российских войск

Несмотря на то, что в настоящее время угрозы очередного наступления российских войск на Киев нет, столица и Киевская область продолжают крепить оборону.

Об этом заявил 9 июня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский Agence France-Presse.

"Угрозы нападения на Киев сегодня нет", — сказал он.

При этом Монастырский пояснил, почему украинские власти так считают, однако все равно не только не ослабляют меры безопасности, и наоборот — укрепляют их.

"Вблизи белорусской границы сосредоточения войск нет, но мы понимаем, что завтра возможны любые сценарии", — сказал он.

Министр подчеркнул, что в городе и области идет серьезная подготовка — "подготовка линии обороны, подготовка войск", которые останутся в Киеве и вокруг города.

При этом Монастырский добавил, что российские ракетные атаки и авиаудары могут поразить столицу Украины в любое время. И не только Киев находится под постоянной угрозой.

"Любое место в Украине может стать целью для ракетного обстрела, в том числе Киев", — сказал он, добавив, что потенциальные цели в столице включают правительственный квартал и исторический центр города.

Ранее советник главы МВД Украины Виктор Андрусив пояснил, почему повторное наступление россиян на Киев является крайне маловероятным.