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ВСУ подошли к Херсону, но это не говорит о скорой деоккупации: Арестович указал на важный нюанс

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины

На освобождение Херсона может уйти много времени

Вооруженные силы Украины уже находятся на расстоянии 15-18 километров от Херсона, однако это не говорит о быстром освобождении города от российских захватчиков.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным, ВСУ продвинулись в сторону Киселевки, что совсем рядом с Чернобаевкой и Херсоном.

Впрочем, по его словам, активных боевых действий в том районе не проводится, так как стороны начали быстро выдыхаться после нескольких дней наступления.

Наступившую паузу он назвал проактивной и приносящей больше пользы для украинских защитников.

Киселевка
Киселевка

Арестович подчеркнул, что украинские военные уже находятся на расстоянии в 15-18 километров от Херсона, но предупредил, что заранее радоваться не стоит.

"Война – это такое дело, что 18 километров можно за полгода пройти", — отметил он.

Как сообщалось ранее, Арестович заявлял, что оккупанты могут начать повторное наступление на Харьков, в связи с чем призвал горожан эвакуировать детей и пожилых людей, поскольку обстрелы будут продолжаться еще долго.

Вместе с тем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что ВСУ готовятся к любым вариантам и имеют достаточно навыков и мотивации, чтобы отбить повторное наступление россиян.

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#Украина #Россия #Херсон #Алексей Арестович #ВСУ