Визнали помилку: американська телекомпанія видалила фільм про "проблеми" з постачанням зброї для України

Стрічка вийшла на екрани 4 серпня, після чого її розкритикували вщент

Американська телекомпанія CBS після шквалу критики видалила документальний фільм про постачання західної зброї в Україну. У скандальній стрічці лунали безпідставні звинувачення офіційного Києва у тому, що зброя десь зникає, крім того, українську армію звинувачували у небезпечних методах ведення війни.

Як пояснили у CBS, документальна стрічка під назвою "Озброюючи Україну" була видалена, адже дані у ній вже встигли застаріти. Фільм планують переробити, додавши оновлених даних, й знову випустити.

Варто зазначити, що у документалці, яку показали громадськості, наводилися слова керівника одного з приватних фондів допомоги Україні — литовського волонтера Йонаса Охмана. Коментар знімали у квітні 2022 року. Тоді чоловік заявив, що лише 30-40% відсотків постачання, що йдуть через український кордон, досягають кінцевого отримувача. Він говорив лише про досвід свого фонду, але з контексту склалося враження, що мова йде про озброєння країн НАТО, які виділяються на державному рівні прямо зараз.

Крім того, у стрічці "Озброюючи Україну" показали експерта Amnesty International, який працював над доповіддю зі звинуваченнями Збройних сил України у "небезпечних методах ведення війни". Цей текст викликав шквал критики як серед звичайних українців, так і з боку влади. Зокрема, президент України Володимир Зеленський назвав ці звинувачення "аморальною вибірковістю".

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Своєю чергою голова МЗС України Дмитро Кулеба після того, як CBS видалила фільм про Україну, закликав американську компанію провести внутрішнє розслідування.

"Вітаємо перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, поширюючи необґрунтовані заяви та підриваючи довіру до постачання життєво необхідної військової допомоги державі, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і чому це зробив", — написав Кулеба у коментарі до повідомлення телеканалу CBS про видалення фільму у Twitter.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український фільм із промовистою назвою отримав нагороду на фестивалі у Каннах. У ньому йдеться про життя двох закоханих підлітків із Маріуполя, яким довелося зіткнутися із жахами Другої світової війни та нацистською окупацією міста.