Голова правозахисної організації звільнився після скандальної доповіді "Amnesty International"

Український підрозділ не зміг достукатися до найвищого керівництва Amnesty International

Керівниця українського підрозділу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася після публікації скандального звіту організації щодо війни в Україні.

За її словами, вона пропрацювала в організації сім років, але зараз більше не може залишатися на цій посаді через те, що всі аргументи розбилися про "стіну бюрократії та глухого мовного бар’єру".

"Навіть учора в мене була наївна надія, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хоч 200 нарад і все-таки пояснимо, досягнемо, донесемо свою думку. І текст буде видалено, а замість нього з’явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться", — написала вона.

Покальчук додала, що організація мала врахувати позицію Міноборони України, проте на відповідь дали надто мало часу. Як результат, каже вона, з’явився звіт, який звучав як російська пропаганда.

Вона додала, що останніми днями український підрозділ проводив активну роботу всередині організації, намагаючись зробити так, щоб позиція України була почута.

"Мені це боляче визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлися ціннісно. Тому я вирішила залишити організацію", — додала вона.

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Як повідомлялося раніше, скандальний документ про те, що ВСУ нібито наражають на небезпеку українців, обурив не тільки жителів України та президента Володимира Зеленського, але також був розкритикований главою посольства Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс.