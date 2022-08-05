Глава правозащитной организации уволилась после скандального доклада "Amnesty International"

Украинское подразделение не смогло достучаться до высшего руководства Amnesty International

Руководительница украинского подразделения Amnesty International Оксана Покальчук уволилась после публикации скандального отчета организации по поводу войны в Украине.

По ее словам, она проработала в организации семь лет, но сейчас больше не может оставаться на этом посту из-за того, что все доводы разбились о "стену бюрократии и глухого языкового барьера".

"Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет", — написала она.

Покальчук добавила, что организация должна была учесть позицию Минобороны Украины, однако на ответ дали слишком мало времени. Как результат, говорит она, появился отчет, который звучал как российская пропаганда.

Она добавила, что в последние дни украинское подразделение проводило активную работу внутри организации пытаясь сделать так, чтобы позиция Украины была услышана.

"Мне это больно признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Поэтому я приняла решение покинуть организацию", — добавила она.

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Как сообщалось ранее, скандальный документ о том, что ВСУ якобы подвергают опасности украинцев, возмутил не только жителей Украины и президента Владимира Зеленского, но также был раскритикован главой посольства Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.