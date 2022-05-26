Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі у Каннах

Фільм розповідає про закохану пару з Маріуполя та нацистську окупацію міста

Український фільм отримав престижну нагороду кінофестивалю у Каннах. Йдеться про фільм Вілена Новака "Чому я живий", який відзначили нагородою у категорії "Найкращий режисер повнометражного фільму".

Про це повідомила пресслужба Одеської кіностудії, де було знято фільм.

Премію було вручено на фестивалі Silk Road Film Awards Cannes.

Сюжет стрічки розповідає про життя двох закоханих підлітків із Маріуполя, яким довелося зіткнутися із жахами Другої світової війни та нацистською окупацією міста. Сюжет заснований на реальних подіях та поставлений за сценарієм письменника Євгена Мітько.

Стрічка "Чому я живий" вийшла у прокат у листопаді 2021 року, а у 2022 році фільм отримав перше місце у номінації Best Drama Feature Film на турецькому кінофестивалі, а також на американському фестивалі Hollywood Gold Awards. Таким чином, нагорода Silk Road Film Awards Cannes для нього є вже третьою.

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