В Естонії зі скандалом звільнили росіянку: до чого тут Україна

Пости в соцмережах можуть зашкодити кар’єрі, особливо якщо критикувати уряд країни, в якій живеш після від’їзду з росії

Росіяни в Естонії вирізняються вельми дивною поведінкою — вони то хамлять українським біженкам через мову, то назагал заявляють про уникнення податків для того, щоб їхні кошти не йшли на підтримку українців, які виїхали через війну. Особливого цинізму додає те, що автор цих рядків сама поїхала з росії влітку 2022 року до Естонії.

Користувач соцмережі "Твіттер" Juls, яку ідентифікували як Юлію Кузнєцову, опублікувала кілька повідомлень. Частина з них стосувалася того, що дівчина зареєстрована як підприємець у Грузії, але працює в ІТ-індустрії в Естонії, щоб обійти високі європейські податки для малого бізнесу.

Одне з перших повідомлень, що дали початок ситуації

Себе Юлія, яка виїхала з росії до Естонії, біженкою не вважає

Жінка вороже ставиться до українців, не сплачуючи при цьому податки до скарбниці Естонії

Далі вона обурюється, що в Естонії гроші витрачаються на біженців із України. На скандальні твітти звернула увагу Регіна Бауер (Regina Bauer). Вона закликала поліцію розібратися у ситуації.

Регіна звернула увагу на пост із агресією

Потім на твіт Юлії відреагував експрезидент Естонії, дівчина не повірила та відповіла йому хамством. Він порадив їй перестати копати собі яму.

Екс-президент натякнув дівчині на стриманість

Після того, як скандал спалахнув, дівчина закрила сторінку, повідомивши перед цим, що її звільнили.

Звільнення не змусило на себе чекати

Ситуація на цьому не зупинилась. Регіні Бауер, яка привернула увагу громадськості до Юлії, почали надходити погрози та образи російською та англійською мовами.

Регіна опублікувала скрини повідомлень

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що Естонія стала однією з перших країн, які на рівні парламентів визнали вторгнення та дії росії в Україні геноцидом. Сусідня Латвія пішла далі і визнала росію державою-спонсором тероризму.