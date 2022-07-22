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"Ви ще зрозумієте російську мову": в Естонії п’яні росіяни накинулися на українок (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Ви ще зрозумієте російську мову": в Естонії п’яні росіяни накинулися на українок (відео)

П’яні росіяни відзначилися хамською поведінкою

Навіть перебуваючи за межами своєї країни, росіяни не блищать манерами та продовжують поводитися як тварини, іноді пристаючи до беззахисних жінок.

Показова ситуація сталася з користувачкою мережі olesia_pasieka, яка у своєму Інстаграмі поділилася записами "спілкування" з типовим представником "високодуховної російської інтелігенції".

Дівчина зазначила, що вона з подругами відпочивала на пляжі в естонському Таллінні, коли до них прийшли двоє чоловіків, один з яких запитав, чи не заважатиме їм дим, отримавши відповідь українською мовою, росіянин почав дратуватися і відразу перейшов до образ і погроз.

"Ви ще зрозумієте російську мову … буде вашою улюбленою мовою", — говорив він.

Зрештою, чоловіки пішли, але вечір для українок був остаточно зіпсований.

"Ніхто не сміє принижувати мене та моїх друзів за те, що ми спілкуємося рідною мовою", — написала автор відео та попросила допомоги з тим, щоб зробити росіянина "відомим".

Обережно на відео багато нецензурної лексики!

Як повідомлялося раніше, нещодавно двоє російськомовних чоловіків накинулися з кулаками та матами на відому українську телеведучу Анну Олицьку через те, що її маленький син посеред вулиці вигукнув гасло "Слава Україні".

Теги:
#Україна #Естонія #Росія #Конфлікт