"Вы еще поймете русский язык": в Эстонии пьяные россияне набросились на украинок (видео)
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Пьяные россияне отметились хамским поведением
Даже находясь за пределами своей страны россияне не блещут манерами и продолжают вести себя как животные, иногда приставая к беззащитным женщинам.
Показательная ситуация произошла с пользователем сети olesia_pasieka, которая в своем Инстаграм поделилась записями "общения" с типичным представителем "высокодуховной русской интеллигенции".
Девушка отметила, что она с подругами отдыхала на пляже в эстонском Таллине, когда к ним пришли двое мужчин, один из которых спросил не будет ли им мешать дым, получив ответ на украинском языке, россиянин начал выходить из себя и сразу перешел к оскорблениям и угрозам.
"Вы еще поймете русский язык…. будет вашим любимым языком", — говорил он.
В конечном итоге мужчины ушли, но вечер для украинок был окончательно испорчен.
"Никто не смеет унижать меня и моих друзей за то, что мы общаемся на родном языке", — написала автор видео и попросила помощи с тем, чтобы сделать россиянина "известным".
Осторожно, на видео много нецензурной лексики!
Как сообщалось ранее, недавно двое русскоговорящих мужчин набросились с кулаками и матами на известную украинскую телеведущую Анну Олицкую из-за того, что ее маленький сын посреди улицы выкрикнул лозунг "Слава Украине".