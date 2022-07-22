"Вы еще поймете русский язык": в Эстонии пьяные россияне набросились на украинок (видео)

Пьяные россияне отметились хамским поведением

Даже находясь за пределами своей страны россияне не блещут манерами и продолжают вести себя как животные, иногда приставая к беззащитным женщинам.

Показательная ситуация произошла с пользователем сети olesia_pasieka, которая в своем Инстаграм поделилась записями "общения" с типичным представителем "высокодуховной русской интеллигенции".

Девушка отметила, что она с подругами отдыхала на пляже в эстонском Таллине, когда к ним пришли двое мужчин, один из которых спросил не будет ли им мешать дым, получив ответ на украинском языке, россиянин начал выходить из себя и сразу перешел к оскорблениям и угрозам.

"Вы еще поймете русский язык…. будет вашим любимым языком", — говорил он.

В конечном итоге мужчины ушли, но вечер для украинок был окончательно испорчен.

"Никто не смеет унижать меня и моих друзей за то, что мы общаемся на родном языке", — написала автор видео и попросила помощи с тем, чтобы сделать россиянина "известным".

Осторожно, на видео много нецензурной лексики!

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Как сообщалось ранее, недавно двое русскоговорящих мужчин набросились с кулаками и матами на известную украинскую телеведущую Анну Олицкую из-за того, что ее маленький сын посреди улицы выкрикнул лозунг "Слава Украине".