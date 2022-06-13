Русские в Германии набросились на украинку с ребенком из-за лозунга "Слава Украине" (видео)

Мужчины требовали, чтобы женщина запретила сыну выкрикивать "нацистские слова"

В Германии двое русскоговорящих мужчин набросились с кулаками и матами на известную украинскую телеведущую Анну Олицкую из-за того, что ее маленький сын посреди улицы выкрикнул лозунг "Слава Украине".

Инцидент произошел во время прогулки по городу, когда сын журналистки крикнул "Слава Украине". Это услышали дети мужчины и рассказали ему, после чего агрессивный россиянин подошел к украинцам и начал нецензурно ругаться и кричать, что не хочет слышать "нацистских" лозунгов в Германии. Олицкой удалось снять весь конфликт на видео и опубликовать его на своей странице в соцсети.

"Вы что нацисты? Вы фашисты? Вы фашисты, если кричите "Слава Украине", — набросился на нее россиянин.

Мужчина вел себя очень агрессивно и использовал мать даже несмотря на то, что рядом находился маленький ребенок. На замечания женщины и просьбу прекратить конфликт он не реагировал.

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россиянин, называя Олицкую "дурой", говорил пропагандистские фразы об "ущемлении прав русскоязычных", "нацизме" и "фашизме" и бросал в сторону мальчика обвинения, что тот якобы приказал его детям "не разговаривать на русском". Мама ребенка возразила это и подчеркнула, что сын сказал только "Слава Украине".

"Какая "Слава Украине"? Вы что еб*нулись?! Вы не можете "слава немцам" кричать?", – кричал неадекват.

В конце концов, конфликт удалось прекратить только тогда, когда товарищ насильно оттащил россиянина от украинки.

Обратите внимание, что на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Италии украинская бабушка напала на русскоязычных девушек. Женщина посреди бела дня пыталась догнать россиянок и ударить одну из них сумкой, пока ее не остановил блюститель порядка.