Росіяни у Німеччині накинулись на українку з дитиною через гасло "Слава Україні" (відео)

Чоловіки вимагали, щоб жінка заборонила сину вигукувати "нацистські слова"

У Німеччині двоє російськомовних чоловіків накинулись з кулаками і матами на відому українську телеведучу Анну Олицьку через те, що її маленький син посеред вулиці вигукнув гасло "Слава Україні".

Інцидент стався під час прогулянки містом, коли син журналістки крикнув "Слава Україні". Це почули діти нападника і розповіли йому, після чого агресивний росіянин підійшов до українців та почав нецензурно лаятися та кричати, що він не хоче чути "нацистських" вигуків у Німеччині. Олицькій вдалося зняти увесь конфлікт на відео та опублікувати його на своїй сторінці в соцмережі.

"Ви що нацисти? Ви фашисти? Ви фашисти, якщо кричите "Слава Україні", – накинувся на неї росіянин.

Чоловік поводився дуже агресивно та використовував мати навіть не дивлячись на те, що поряд знаходилась маленька дитина. На зауваження жінки та прохання припинити конфлікт він також не реагував.

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росіянин, називаючи Олицьку "дурепою", говорив пропагандистські фрази щодо "утиску прав російськомовних", "нацизму" і "фашизму" та кидав у бік хлопчика звинувачення, що той нібито наказав його дітям "не розмовляти російською". Мама дитини заперечила це й наголосила, що син сказав лише "Слава Україні".

"Яка "Слава Україні"? Ви що їб*нулись?! Ви не можете "слава німцям" кричати?", — кричав неадекват.

Зрештою, конфлікт вдалося припинити лише тоді, коли товариш силоміць відтягнув росіянина від українки.

Зверніть увагу, що на відео присутня ненормативна лексика!

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Італії українська бабуся напала на російськомовних дівчат. Жінка посеред білого дня намагалася наздогнати росіянок та вдарити одну з них сумкою, поки її не зупинив охоронець порядку.