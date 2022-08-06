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В Эстонии со скандалом уволили россиянку: при чем тут Украина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Девушку уволили 1 августа Новость обновлена 06 августа 2022, 09:54
Девушку уволили 1 августа

Посты в соцсетях могут навредить карьере, особенно если в них критиковать правительство страны, в которой живешь после отъезда из рф

Россияне в Эстонии отличаются весьма странным поведением — они то хамят украинским беженкам из-за языка, то вовсеуслышанье заявляют об уходе от налогов для того, чтобы их средства не шли на поддержку украинцев, уехавших из-за войны. Особого цинизма добавляет то, что автор этих строк сама уехала из россии летом 2022 в Эстонию.

Пользователь соцсети "Твиттер" Juls, которую идентифицировали как Юлию Кузнецову, опубликовала несколько сообщений. Часть из них касались того, что девушка зарегистрирована как предприниматель в Грузии, но работает в ІТ-индустрии в Эстонии, чтобы обойти высокие европейские налоги для малого бизнеса.

В Эстонии россиянку уволили из-за твиттера
Одно из первых сообщений, давших начало ситуации
В Эстонии россиянку уволили из-за твиттера
Себя Юлия, уехавшая из россии в Эстонию, беженкой не считает
россиянку уволили в Эстонии
Женщина враждебно относится к украинцам, не платя при этом налоги в казну Эстонии

Далее она возмущается, что в Эстонии деньги тратятся на беженцев из Украины. На скандальные твитты обратила внимание Регина Бауэр (Regina Bauer). Она призвала полицию разобраться в ситуации.

россиянка в Эстонии против украинцев
Регина обратила внимание на пост с агрессией

Затем на твит Юлии отреагировал экс-президент Эстонии, девушка не поверила и ответила ему хамством. Он посоветовал ей перестать копать себе яму.

Эстония, россиянка уволена после твиттов
Экс-президент намекнул девушке на сдержанность

После того как скандал разгорелся девушка закрыла страницу, сообщив перед этим, что ее уволили.

Увольнение россиянки в Эстонии
Увольнение не заставило себя ждать

Ситуация на этом не остановилась. Регине Бауэр, которая привлекла внимание общественности к Юлии начали поступать угрозы и оскорбления на русском и английском языках.

Увольнение россиянки в Эстонии
Регина опубликовала скрины сообщений

Ранее "Телеграф" сообщал, что Эстония стала одной их первых стран, которые на уровне парламентов признали вторжение и действия россии в Украине геноцидом. Соседняя Латвия пошла дальше и признала россию государством-спонсором терроризма.

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#Эстония #Твиттер #Россияне