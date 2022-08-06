В Эстонии со скандалом уволили россиянку: при чем тут Украина

Посты в соцсетях могут навредить карьере, особенно если в них критиковать правительство страны, в которой живешь после отъезда из рф

Россияне в Эстонии отличаются весьма странным поведением — они то хамят украинским беженкам из-за языка, то вовсеуслышанье заявляют об уходе от налогов для того, чтобы их средства не шли на поддержку украинцев, уехавших из-за войны. Особого цинизма добавляет то, что автор этих строк сама уехала из россии летом 2022 в Эстонию.

Пользователь соцсети "Твиттер" Juls, которую идентифицировали как Юлию Кузнецову, опубликовала несколько сообщений. Часть из них касались того, что девушка зарегистрирована как предприниматель в Грузии, но работает в ІТ-индустрии в Эстонии, чтобы обойти высокие европейские налоги для малого бизнеса.

Одно из первых сообщений, давших начало ситуации

Себя Юлия, уехавшая из россии в Эстонию, беженкой не считает

Женщина враждебно относится к украинцам, не платя при этом налоги в казну Эстонии

Далее она возмущается, что в Эстонии деньги тратятся на беженцев из Украины. На скандальные твитты обратила внимание Регина Бауэр (Regina Bauer). Она призвала полицию разобраться в ситуации.

Регина обратила внимание на пост с агрессией

Затем на твит Юлии отреагировал экс-президент Эстонии, девушка не поверила и ответила ему хамством. Он посоветовал ей перестать копать себе яму.

Экс-президент намекнул девушке на сдержанность

После того как скандал разгорелся девушка закрыла страницу, сообщив перед этим, что ее уволили.

Увольнение не заставило себя ждать

Ситуация на этом не остановилась. Регине Бауэр, которая привлекла внимание общественности к Юлии начали поступать угрозы и оскорбления на русском и английском языках.

Регина опубликовала скрины сообщений

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Эстония стала одной их первых стран, которые на уровне парламентов признали вторжение и действия россии в Украине геноцидом. Соседняя Латвия пошла дальше и признала россию государством-спонсором терроризма.