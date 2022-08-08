ЗСУ вдарили не лише по Антонівському мосту: що відомо (фото, відео)

Окупантам довелося несолодко в ніч проти понеділка

Українські військові вдарили по мостах через Дніпро, що знаходяться на окупованій території. Окрім Антонівського мосту, який є важливою логістичною транспортною артерією до Херсона, попадання є також і по Каховському мосту.

Про це повідомила голова пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Вона зазначила, що влучення досить серйозні. "Відпрацьовано вогневий контроль", — сказала спікер. Місцеві колаборанти вже заявили, що полотно мосту пошкоджено.

Окрім попадання мостами через Дніпро відомо також про знищення кількох складів окупантів з боєприпасами. У мережі також з’явилася попередня карта ударів ЗСУ у Херсонській області у ніч проти 8 серпня. Крім мостів там також відзначено Чаплинку, де знаходиться аеродром, куди за попередніми даними росіяни перебазували техніку з Чорнобаївки.

Карта ударів з HIMARS

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи вночі, а також про будівельну техніку, що горить, на мосту після них. Нагадаємо, окупанти намагалися лагодити Антонівський міст після останнього влучення з РСЗВ HIMARS, користуючись поромною та понтонною переправою біля нього. Окупанти повідомляють, що є "пошкодження полотна" та відкриття моста після ремонту відкладається.

Нічне фото пожежі на Антонівському мосту

Окрім мостів та аеродрому, "бавовну" для окупантів ЗСУ з HIMARS влаштували і в Мелітополі. Цілями стали тимчасові казарми окупантів, ліквідовано близько сотні ворогів. Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни стягують сили на південь України, ймовірно, щоб завадити контрнаступу ЗСУ. Вони можуть використати хитрість, щоб втягнути Україну в протистояння на відкритій місцевості, — експерти розповіли про небезпеку.