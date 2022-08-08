Більше сотні жертв: HIMARS рознесли казарми окупантів у Мелітополі (відео)

ЗСУ продовжує ліквідувати окупантів на українській землі за допомогою високоточної зброї

В окупованому Мелітополі пролунала низка вибухів у місцях тимчасової дислокації окупантів. Повідомляється, що це сталося на різних промислових майданчиках, зокрема колишньому заводі "Рефма".

Удари за позиціями окупантів у місті підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що ударів було завдано вночі високоточними ракетами HIMARS.

Повідомляється про втрати окупантів убитими близько ста осіб, а також знищення значної кількості військової техніки. Місцеві жителі також підтвердили попадання у Мелітополі. Одним із місць ударів також називається аеродром Мелітополя. Момент одного з влучень вдалося зафіксувати на відео.

Федоров також зазначив, що частину сил ППО окупанти перемістили до Херсона, ймовірно, побоюючись українського контрнаступу. Мер Мелітополя заявив, що ті сили ППО, які є не можуть чинити опір HIMARS і це створює передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.

Згідно з останніми даними та картами бойових дій, окупанти намагаються не допустити контрнаступу ЗСУ на півдні України, стягуючи техніку на захід Запорізької області та Херсонщину. Військові експерти побоюються, що це може означати плани росії втягнути Україну в наступ, щоб ударити на рівній місцевості.