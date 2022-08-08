Окупанти намагалися висунутись до Миколаєва: свіжі карти боїв в Україні

Ворог активно намагається завадити контрнаступу на півдні

Російські війська продовжують атакувати Україну, але дедалі частіше змінюють командирів. Щонайменше шестеро високопоставлених окупантів за пів року намагалися керувати атакою на нашу країну. В Інституті вивчення війни вважають, що це впливає на зусилля росії в Україні. Тим часом на сході росіян не припиняє спроб прорвати лінію оборони та активізувалися на півдні — намагалися просунутися на схід від Миколаєва.

За даними аналітиків, ці спроби були безуспішними. Успіху росіянам вдалося досягти лише на околицях Донецька. На північному і південно-західному околицях міста вони могли просунутися. Удари завдавалися також у районі Ізюму, Сіверська, Бахмута.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ізюм-Слов’янськ

Окупанти продовжують діяти на Ізюмському напрямі, що підтверджується відео, але точне місце невідоме. Підтверджених атак не було. Удари ворог завдавав у бік Слов’янська на південний захід та південний схід: у Вірнопіллі, Богородичному, Долині.

Сіверськ

Ворог намагався покращити позиції у Верхньокам’янському, але безуспішно. Обстріли Сіверська та околиць продовжуються.

Бахмут

З північного сходу, сходу та півдня від Бахмута продовжуються атаки окупантів. Вдалося розібратися з росіянами у Білогорівці – з бойовою розвідгрупою. Ворог атакує в районі Яківлівки, Покровського, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Відродження і намагається закріпитися.

Донецьк

З боку Донецька на північ і захід продовжуються атаки, ймовірно, росіянам вдається просуватися у передмісті. Прорвати оборону намагаються у бік Красногорівки, Пісок, Авдіївки, Мар’їнки. Ворога вдалося геолокувати у центрі Пісок.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти не намагалися прорватися на Харківському напрямі. Ракетний терор міста та області триває. Також обстріл ведеться з артилерії та з авіації.

Карта боїв у Харківській області

Південь України

Ворог намагався просунутися на схід від Миколаєва, повідомляється про атаку у бік Васильки-Благодатне за 45 км від міста. При цьому Миколаїв лишається під вогнем. Окупанти продовжують вести розвідку та атакувати в районі плацдарму біля річки Інгулець. Росіяни намагаються відвернути українські сили від ударів по російських складах, вони також готуються до контрнаступу: прикриваючись цивільними машинами, використовують понтонні мости, накопичують війська на північному сході Херсонської області та в західній частині Запорізької, а також мінують будівлі в самому Херсоні.

Карта боїв на півдні України

Миколаїв, як і Харків та інші прифронтові міста, страждає не лише від російських ракет, а й від ствольної та реактивної артилерії. Проти неї ППО не допоможе. Експерти зазначають, що зброю з якої ведеться вогонь, потрібно знищувати на місцях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку росії Україна почала використовувати на фронті новий тип американських ракет. Вони менш доступні для радіоперешкод.