Окупанти намагалися висунутись до Миколаєва: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог активно намагається завадити контрнаступу на півдні
Російські війська продовжують атакувати Україну, але дедалі частіше змінюють командирів. Щонайменше шестеро високопоставлених окупантів за пів року намагалися керувати атакою на нашу країну. В Інституті вивчення війни вважають, що це впливає на зусилля росії в Україні. Тим часом на сході росіян не припиняє спроб прорвати лінію оборони та активізувалися на півдні — намагалися просунутися на схід від Миколаєва.
За даними аналітиків, ці спроби були безуспішними. Успіху росіянам вдалося досягти лише на околицях Донецька. На північному і південно-західному околицях міста вони могли просунутися. Удари завдавалися також у районі Ізюму, Сіверська, Бахмута.
Схід України
Ізюм-Слов’янськ
Окупанти продовжують діяти на Ізюмському напрямі, що підтверджується відео, але точне місце невідоме. Підтверджених атак не було. Удари ворог завдавав у бік Слов’янська на південний захід та південний схід: у Вірнопіллі, Богородичному, Долині.
Сіверськ
Ворог намагався покращити позиції у Верхньокам’янському, але безуспішно. Обстріли Сіверська та околиць продовжуються.
Бахмут
З північного сходу, сходу та півдня від Бахмута продовжуються атаки окупантів. Вдалося розібратися з росіянами у Білогорівці – з бойовою розвідгрупою. Ворог атакує в районі Яківлівки, Покровського, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Відродження і намагається закріпитися.
Донецьк
З боку Донецька на північ і захід продовжуються атаки, ймовірно, росіянам вдається просуватися у передмісті. Прорвати оборону намагаються у бік Красногорівки, Пісок, Авдіївки, Мар’їнки. Ворога вдалося геолокувати у центрі Пісок.
Харків
Окупанти не намагалися прорватися на Харківському напрямі. Ракетний терор міста та області триває. Також обстріл ведеться з артилерії та з авіації.
Південь України
Ворог намагався просунутися на схід від Миколаєва, повідомляється про атаку у бік Васильки-Благодатне за 45 км від міста. При цьому Миколаїв лишається під вогнем. Окупанти продовжують вести розвідку та атакувати в районі плацдарму біля річки Інгулець. Росіяни намагаються відвернути українські сили від ударів по російських складах, вони також готуються до контрнаступу: прикриваючись цивільними машинами, використовують понтонні мости, накопичують війська на північному сході Херсонської області та в західній частині Запорізької, а також мінують будівлі в самому Херсоні.
Миколаїв, як і Харків та інші прифронтові міста, страждає не лише від російських ракет, а й від ствольної та реактивної артилерії. Проти неї ППО не допоможе. Експерти зазначають, що зброю з якої ведеться вогонь, потрібно знищувати на місцях.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку росії Україна почала використовувати на фронті новий тип американських ракет. Вони менш доступні для радіоперешкод.