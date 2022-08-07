Звільнено чи вбито: відомі втрати російських генералів на війні в Україні

Російське військове командування, здається, не надто любить погані новини із фронтових полів

Днями чисельність втрат в особовому складі російської окупаційної армії перевищила позначку 40 тисяч осіб. Значна частина серед цих бійців — офіцери, причому часом дуже високопоставлені. Частково завдяки тому, що ЗСУ змогли ефективно вести вогонь по ворожих пунктах командування, ворог не дорахувався щонайменше десяти генералів. Ще шестеро були звільнені зі своїх посад.

Таку інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на нове зведення Міністерства оборони Великобританії від 7 серпня. Загальна кількість втрат у командуванні Росії істотно позначається як ведення бою ворогом.

Як зазначають іноземні розвідники, з початку повномасштабної війни в Україні російське командування змінило щонайменше шістьох відповідальних за "спецоперацію" генералів. У травні 2022 року зі своєї посади було звільнено генерал-полковника Олександра Чайка, який раніше командував Східним військовим округом.

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Його колега із Західного військового округу, генерал-полковник Олександр Журавльов не був помічений під час святкування Дня військово-морського флоту Росії в Пітері 31 липня. Це не дивно, адже, швидше за все, його місце тепер займає генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Також від загального керівництва підрозділами російської армії на війні в Україні було усунуто генерала Олександра Дворнікова. Замінили і голову Південного угруповання військ — командувачем став генерал Сергій Суровікін замість генерала Геннадія Жидка.

Варто зазначити, що навіть високі чини не рятують росіян від вельми посередніх розбірок між собою. Як повідомляла українська розвідка, нещодавно стало відомо про бійку двох генералів окупаційної армії, які не змогли дійти до консенсусу щодо втрат на війні в Україні.