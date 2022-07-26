Російські генерали побилися через провал в Україні: деталі

Причиною бійки стали невдачі на фронті

У вівторок, 26 липня, на 153-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо про бійку двох російських генералів на передовій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у telegram з посиланням на перехоплену розмову одного окупанта з матір’ю. У ньому російський солдат розповідає цікаву історію про бійку двох високопоставлених офіцерів.

23-річний окупант із 11-ї ОДШБ Микита Чубуков у розмові зі своєю матір’ю розповів, що вони не зуміли захопити одне село в Україні, після чого один із генералів назвав їх "боягузами". Пізніше його комбриг "набив морду" тому офіцеру.

"Бо ми не змогли взяти село. Старий кобмриг (не знаю, правда чи ні), він побачив генерала, як сказали, він йому за це морду набив. Генерал — генералу", — сказав Чубуков.

Мати порадила окупанту не засмучуватися.

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Раніше повідомлялося, що росія шукає союзників в Африці.

Нагадаємо, 26 липня в окупованому Донецьку відбулася чергова "бавовна". Окрім пожежі, були чутні й вибухи, а у загарбників, схоже, є втрати в живій силі.