росія у пошуках нових союзників: головні заяви лаврова з африканського турне

У Москві взялися за відверті маніпуляції країнами третього світу, щоб хоч частково зберегти позиції на світовій арені

Очільник російського міністерства закордонних справ сергій лавров із 24 липня перебуває в робочому турне країнами Африки. Головне завдання політика — схилити уряди цих держав на бік росії, маніпулюючи питаннями війни в Україні та постачання продовольства. Також лавров обіцяє африканцям "золоті гори", якщо вони продовжують поглиблювати співпрацю з Москвою, поки Захід масово йде з ринку країни-агресора. Таким чином він шукає нових союзників у непростий для рф час.

"Телеграф" проаналізував кілька останніх робочих днів лаврова, зібравши в один матеріал найголовніші заяви російського політика. Зазначимо, що навіть під час поїздки іншим континентом Україна не дає спокою главі МЗС росії.

Єгипет

У неділю, 24 липня, лавров розпочав своє турне – з поїздки до Єгипту. Він зустрічався з єгипетським президентом Абдель Фаттахом ас-Сісі та головою місцевого МЗС Самехом Шукрі.

◘ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВА. За словами лаврова, росія хоче продовжувати постачати країни, що потребують, своїм зерном, навіть не просячи зняття західних санкцій. Дипломат маніпулював словами генсека ООН Антоніу Гутеріша, висловлюючи надію на те, що західний політик зможе "добитися зняття нелегітимних обмежень".

При цьому він заявив, що Захід сам створив перешкоди, через які тепер світовий ринок залишився без продовольства та добрива з росії.

"Якщо брати продовольство як таке, то так, проти нього санкцій не було, але санкції було введено миттєво проти тих компаній, які страхують продовольчі поставки, проти компаній, які забезпечують платежі за продовольство", — говорив лавров.

◘ УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО. Російський міністр підкреслив, що багато західних політиків говорили виключно про розблокування постачання зернових для України. Його зачепив той факт, що постачання російського зерна в інші країни намагалися залишити "на потім".

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◘ ВІЙНА З УКРАЇНОЮ. Навіть за кордоном сергій лавров продовжує звинувачувати у вторгненні в Україну західних політиків. Начебто саме Заходу хотілося збільшити своє домінування, а росії довелося "реагувати". При цьому дипломат подякував офіційному Каїру за "розуміння того, що відбувається".

Щодо переговорів лавров висловився дуже туманно, зазначивши, що у Кремлі проблем із цим немає. І знову звинуватив Київ — який, нібито, чекає на поновлення діалогу лише після перемоги ЗСУ над російською армією.

"Вибір за ними. Але чим довше вони [Захід] продовжують вимагати від України "воювати до переможного кінця", причому ми всі розуміємо, який і чий кінець настане, тим більше людей гине і тим довше зберігатиметься нинішня ситуація, яка не йде на користь насамперед українському народу та українській державі", — додав сергій лавров.

◘ СПІВПРАЦЯ. росія планує налагоджувати з Єгиптом торгово-економічні та науково-технічні зв’язки. Також під час поїздки до Каїра лавров нагадав про спільні плани з єгипетським урядом щодо будівництва АЕС "Ед-Дабаа". Піднімалася і тема створення промислової зони для рф на Суецькому каналі.

Конго

25 липня, під час того, як російські ракети атакували Одеський морський порт, де почалося навантаження зерна на кораблі, сергій лавров був з візитом до Конго. Не дивно, що тема Одеси теж випливла під час розмови з журналістами.

◘ АТАКА НА ОДЕСУ. Російський міністр заявив, що рф знищила в порту бойовий катер ВМС України, а також склад з американськими ракетами Harpoon. При цьому він підкреслив, що подібним вчинком армія росії не порушила жодних домовленостей про постачання зерна, підписаних напередодні.

◘ КРИТИКА ЗАХОДУ. За словами лаврова, більшість європейських країн, включаючи Польщу, неправильно оцінюють те, що відбувається в Україні. При цьому більшість українських союзників, вважає росіянин, "переслідує свої цілі".

"Все це все більше і більше нагадує той образ, який був створений у російській класичній літературі і який називається "пікейні жилети" [недалекі люди, які міркують про велику політику]", — зазначив лавров.

◘ СПІВПРАЦЯ. Лавров упевнений, що з Республікою Конго Москва має схожі позиції з багатьох актуальних питань, зокрема щодо "демократизації міжнародних відносин". З-поміж іншого було обговорено створення в Конго спільної з рф лабораторії з вивчення інфекційних захворювань, в т.ч. віспи мавп.

Уганда

Зустріч голови МЗС рф сергія лаврова із його угандським колегою Дждже Одонго має відбутися 26 липня. Серед заявлених до обговорення тем — співпраця між країнами, пропозиція щодо розвитку двосторонніх відносин у різних сферах. Серед іншого – розробка мінеральних ресурсів в Уганді російськими компаніями. Зважаючи на все, Росія сподівається знайти додатковий ринок поповнення своїх запасів і скарбниці.

Також планується діалог щодо розвитку військово-технічних зв’язків. На даний момент відомо, що росія виконує в Уганду постачання бойових вертольотів МІ-28НЕ, також відомих як "Нічні мисливці". Цілком ймовірно, що розмова торкнеться і можливості зведення Центру ядерної науки та технологій на базі дослідницького реактора російського дизайну.