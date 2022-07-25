Нічого не обіцяли: лавров зробив гучну заяву за згодою про зерно

Про те, що угоди з росіянами не вартують і паперу, на якому вони надруковані, уже добре розуміють у США і тому готують запасний план по вивозу українського зерна. Тим часом так званий міністр закордонних справ рф сергій лавров зробив нову гучну заяву щодо атаки на порт Одеси після підписання зернових домовленостей у Стамбулі. Тепер він заявив, що в рамках угоди росія не брала на себе зобов'язань, що заважають продовжувати спеціальну військову операцію та знищувати військову інфраструктуру.

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