Не можна вірити росії: США розробляють запасний план з експорту українського зерна

Втім, він навряд чи зможе повною мірою забезпечити обсяги, співставні з морським експортом

Після ракетного удару росіян по морському порту Одеси, через який за Стамбульською угодою мав відновитись експорт українського зерна, США почали роботу над запасним планом вивозу продукції. Про те, що "план Б" перебуває в розробці повідомила адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер.

"План Б включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, а також відправлення барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще відповідали європейським, щоб експорт міг рухатися швидше", — сказала Павер в коментарі CNN. Вона також зазначила, що Америка виходить з позиції, що не можна довіряти нічому з того, що каже російський президент володимир путін та, відповідно, його оточення, тому завжди потрібно мати альтернативні варіанти дій.

Павер зазначила, що у порту Одеси зараз застрягло близько 20 мільйонів тонн пшениці та кукурудзи, відправка яких після ракетного обстрілу знову опинилась під питанням. За її словами, ніщо не зможе повною мірою замінити морський маршрут вивезення українського зерна. Тим часом Африка страждає від посухи і відчайдушно потребує цих поставок.

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Чиновниця USAID також висловила сподівання, що виконання зернової угоди все ж вдасться якимось чином забезпечити, навіть попри те, що росія атакувала головний із указаних в документах порт наступного ж дня після їх підписання.

Як повідомляв "Телеграф", Україна та росія підписали угоди про гарантії морського транзиту українського зерна з Туреччиною та ООН 22 липня. Наступного ж дня у порт Одеси – основну точку вивозу збіжжя – прилетіло дві російських ракети "Калібр". 24 липня росіяни визнали свою відповідальність за атаку.