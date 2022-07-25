Нельзя верить россии: США разрабатывают запасной план по экспорту украинского зерна

Впрочем, он вряд ли сможет в полной мере обеспечить объемы, сопоставимые с морским экспортом.

После ракетного удара россиян по морскому порту Одессы, через который по Стамбульскому соглашению должен был возобновиться экспорт украинского зерна, США начали работу над запасным планом вывоза продукции. О том, что "план Б" находится в разработке, сообщила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

"План Б включает автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог двигаться быстрее", — сказала Пауэр в комментарии CNN. Она также отметила, что Америка исходит из позиции, что нельзя доверять ничему из того, что говорит российский президент владимир путин и, соответственно, его окружение, поэтому всегда нужно иметь альтернативные варианты действий.

Пауэр отметила, что в порту Одессы сейчас застряло около 20 миллионов тонн пшеницы и кукурузы, отправка которых после ракетных обстрелов снова оказалась под вопросом. По ее словам, ничто не сможет полностью заменить морской маршрут вывоза украинского зерна. Тем временем Африка страдает от засухи и отчаянно нуждается в этих поставках.

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Чиновница USAID также выразила надежду, что выполнение зернового соглашения все же удастся каким-то образом обеспечить, даже несмотря на то, что россия атаковала главный из указанных в документах порт на следующий же день после их подписания.

Как сообщал "Телеграф", Украина и россия подписали соглашения о гарантиях морского транзита украинского зерна с Турцией и ООН 22 июля. На следующий же день в порт Одессы – основную точку вывоза зерна – прилетели две российские ракеты "Калибр". 24 июля россияне признали свою ответственность за атаку.