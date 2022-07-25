Ничего не обещали: лавров сделал громкое заявление по соглашению о зерне

россияне продолжают искать оправданий ракетному удару по торговому порту Одессы

О том, что соглашения с россиянами не стоят и бумаги, на которой они напечатаны, уже хорошо понимают в США и готовят запасной план по вывозу украинского зерна. Между тем, так называемый министр иностранных дел россии сергей лавров сделал новое громкое заявление об атаке на порт Одессы после подписания зерновых договоренностей в Стамбуле. Теперь он заявил, что в рамках соглашения россия не брала на себя обязательств, мешающих продолжать специальную военную операцию и уничтожать военную инфраструктуру.

Об этом лавров заявил во время визита в африканское государство Конго, передает "Коммерсант". Глава МИД россии также обвинил Запад в "искажении" информации о ракетном ударе. По его словам, рф пытались дискредитировать. "Если говорить об эпизоде, который вы упомянули и произошедшем в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, запрещающих нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", — цитирует издание лаврова.

Он в частности заявил, что целями оккупантов была "так называемая военная часть Одесского порта". В таком случае, считает лавров, никаких препятствий для вывоза украинского зерна по морю не возникает.

Как сообщал "Телеграф", это уже не первая попытка россии оправдаться за попадание двумя "Калибрами" в одесский торговый порт. Атака произошла 23 июля – на следующий день после подписания в Стамбуле соглашений, которые должны разблокировать экспорт украинского зерна и предупредить голод в Африке и на Ближнем Востоке. Сначала россия заявляла, что она здесь вообще ни при чем, затем пресс-секретарь лаврова мария захарова заявила, что целью атаки был "украинский военный катер". Украина после атаки подтвердила, что не отказывается от намерений экспортировать свое зерно по морскому пути и выполнить условия Стамбульских договоренностей. Впрочем, этот процесс связан с несколькими серьезными рисками, один из которых – очевидно россияне.