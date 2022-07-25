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Зерновой коридор даже после обстрела Одессы может заработать, но есть три риска - Илия Куса

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Илия Куса Илия Куса
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россия выпустила на Одесский порт четыре ракеты "Калибр"
россия выпустила на Одесский порт четыре ракеты "Калибр"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" оценил, что будет с "зерновым коридором" после обстрела Одессы

После того как в субботу, 23 июля, российские войска нанесли массированный ракетный удар Одессе, включая морской порт, у некоторых возникли сомнения, что зерновой коридор, о котором Украина, россия, Турция и представители ООН договорились в Стамбуле в пятницу, 22 июля, заработает.

Но заявления сторон говорят о том, что срывать договоренности никто не хочет. Несмотря на удар по инфраструктуре Одессы в целом и порта в частности. Похоже, все настроены, по крайней мере, начать работу.

Заработает ли этот коридор нормально – сказать сложно.

Конечно, существуют риски.

Первый из них россияне уже продемонстрировали – возможные военные провокации, удары между сторонами, которые могут поставить под угрозу имплементацию соглашения о вывозе зерна морским путем.

Второй риск связан с безопасным проходом судов из черноморских портов. Глобального разминирования не будет. Лишь точечное, в рамках зернового коридора. И Украина отвечает за то, чтобы суда прошли безопасно по маршруту, который мы сами определим.

Третий риск связан с досмотрами кораблей, которые должны происходить при входе и выходе из Черного моря представителями Специального центра координации, куда войдут представители Украины, Турции и россии. Согласно договоренностям, любые действия по отношению к зерновым кораблям (подход к ним других кораблей, разрешение на их ремонт) должны быть согласованы указанным координационным центром. Что может быть проблемой, учитывая недоверие между украинскими и российскими представителями.

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Теги:
#Одесса #Зерно #Одесский порт