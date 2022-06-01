Африканська країна випустила свою марку з "російським військовим кораблем": вийшло жорсткіше, ніж в "Укрпошти"

Пропонується два варіанти на вибір

Популярність української поштової марки із пущеним на дно російським флагманом "Москва" не дає спокою поштам інших країн. Так, флешмоб із виготовленням подібної філателії вирішили підтримати у західній Африці. Марка "Палаюча "Москва" вийшла друком на території Республіки Нігер.

Новину про таку підтримку з боку африканської країни повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. Як повідомляє "Телеграф", нігерську марку можна придбати навіть українцям на спецсервісі для філателістів.

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Марка представлена у двох варіантах. Одна з карток містить відразу чотири варіанти зображення — поділена на дві частини "Москва" у пожежах кольору російського триколору, і береговий ракетний комплекс "Нептун" разом із військовослужбовцем на острові Зміїний. Дві останні марки, до речі, виконані на тлі українського прапора.

Марка "Палаюча "Москва" з Нігеру

Друга ж картка пропонує лише одну марку, але сама по собі ідея оформлення є сміливішою, ніж в українському варіанті.

На листівці зображено військовослужбовця, якому прималювали хмаринку з текстом. У ній міститься дослівна цитата одного з прикордонників зі Зміїного, котрий задав кораблю курс. Втім, повністю цензура її все одно не пропустила, тому на матюкливому слові знаходиться зірочка.

Марка "Палаюча "Москва" з Нігеру

Бажаючим мати такий предмет у своїй колекції доведеться розщедритися на 200-300 гривень — залежно від того, чи потрапите ви на покупку марки за акцією.

Це не перша іноземна марка, пов’язана з Україною в період війни. Раніше ми розповідали про те, як у Польщі надрукували філателію із зображенням Володимира Зеленського. До слова, її розкупили за лічені години.

Також "Телеграф" писав про те, чому, на думку філателіста марка з російським військовим кораблем набула такої популярності.