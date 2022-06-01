Африканская страна выпустила свою марку с "русским военным кораблем": получилось еще жестче, чем у "Укрпочты"

Предлагается два варианта на выбор

Популярность украинской почтовой марки с пущенным на дно российским флагманом "Москва" не дает покоя почтам других стран. Так, флешмоб с изготовлением подобной филателии решили поддержать в западной Африке. Марка "Горящая "Москва" вышла в печать на территории Республики Нигер.

Новость о подобной поддержке со стороны африканской страны сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко. Как информирует "Телеграф", нигерскую марку можно приобрести даже украинцам на спецсервисе для филателистов.

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Марка представлена в двух вариантах. Одна из карточек содержит сразу четыре варианта изображения — поделенная на две части "Москва" в пожарах цвета российского триколора, и противоракетный береговой комплекс "Нептун" с военнослужащим на острове Змеиный. Две последние марки, к слову, выполнены на фоне украинского флага.

Марка "Горящая "Москва" из Нигера

Вторая же карточка предлагает лишь одну марку, но сама по себе идея оформления является более смелой, нежели в украинском варианте.

На открытке изображен военнослужащий, которому даже пририсовали облачко с текстом. В нем содержится дословная цитата одного из пограничников со Змеиного, задавшего курс кораблю. Впрочем, полностью цензура ее все равно не пропустила, поэтому на матерном слове ожидаемо находится звездочка.

Марка "Горящая "Москва" из Нигера

Желающим иметь такой предмет в своей коллекции придется раскошелиться на 200-300 гривен — в зависимости от того, попадете ли вы на покупку марки по акции.

Стоит отметить, что это не первая иностранная марка, связанная с Украиной в период войны. Ранее мы рассказывали о том, как в Польше напечатали филателию с изображением Владимира Зеленского. К слову, ее раскупили за считанные часы.

Также "Телеграф" писал о том, почему, по мнению филателиста марка с русским военным кораблем получила такую популярность.