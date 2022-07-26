Палає всю ніч: на нафтобазі в Донецьку сталася "бавовна" (відео)

Пожежу не можуть загасити вже кілька годин

Українські військові продовжують відпрацьовувати цілі у тилу ворога на окупованій території. Після знищення в Луганській області командного пункту росіян, вибухи почули в Донецьку.

Стратком ЗСУ повідомляє, що крім пожежі також лунали і вибухи, а противник має втрати в живій силі. У місцевих каналах новин у Телеграм зазначається, що пожежа дуже сильна і триває досі — горить нафтобаза в Будьонівському районі Донецька.

Стовп вогню та диму підіймається на десятки метрів вгору.

Підготовка була ретельною, а сам вибух викликав небувалий переполох у лавах окупантів.

Кількість жертв чи постраждалих поки не називають – вогонь не можуть взяти під контроль. Горять цистерни з паливно-мастильними матеріалами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вибухи регулярно лунають не лише на окупованій частині сходу України, а й на півдні. Напередодні на Херсонщині знищили два склади та командний пункт ворога.

Через знищення складів окупанти мають проблеми з побудовою логістики та постачанням, атакувати "вогненним валом" у них уже не виходить, вважає генерал Ігор Романенко.