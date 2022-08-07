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Окупанти в паніці: ЗСУ почали використовувати незвичайні ракети

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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У росії заявили, що Україна застосувала AGM-88 HARM Новина оновлена 07 серпня 2022, 19:41
У росії заявили, що Україна застосувала AGM-88 HARM

У рф заявили, що Україна почала використовувати спеціальні американські ракети

У неділю, 7 серпня, на 165-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що ЗСУ нібито почали використовувати американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM.

Про це повідомили самі окупанти, які нібито виявили залишки цієї ракети на своїх позиціях, повідомляє український журналіст Андрій Цаплінеко на своєму telegram-каналі. Також у мережі доступний знімок, на якому зображено нібито уламок AGM-88 HARM.

Додамо, що міністр оборони України Олексій Резніков у липні заявляв, що ракети AGM-88 HARM увійшли до нового пакету допомоги від США.

Довідка: AGM-88 HARM — американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета. Здатна наводитися на високочастотні РЛС. Менш вразлива до традиційних видів перешкод, типу вимикання РЛС при виявленні запуску ракети. Ракета HARM обчислює розташування цілі й здатна її вразити, навіть якщо РЛС була вимкнена. Останні модифікації призначені для ураження РЛС зі зміною робочих частот. Дальність запуску 25-150 км.

Раніше Резніков розповів про чергове постачання систем HIMARS в Україну. Нагадаємо, європейська країна передала Україні радянські винищувачі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією