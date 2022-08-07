Війна — день 165: ЗСУ палять склади росіян, а партизани "кошмарять" окупантів на Херсонщині

Оперативно про головне за 7 серпня

В Україні триває 165-й день від початку повномасштабного російського вторгнення. Окупанти продовжують робити спроби просунутися на Донецькому напрямку, хоч і перекидають війська до Херсона, щоб не допустити успішного контрнаступу українських захисників. Однак навіть знаходячись в окупації, українці продовжують чинити опір, влаштовувати вибухи на захоплених росіянами об’єктах та ліквідувати колаборантів. ВСУ тим часом продовжують систематично знищувати російські командні пункти та склади з боєприпасами, позбавляючи окупаційних сил можливостей вести бойові дії.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися 7 серпня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Росіяни здійснили обстріли в напрямку міста Марганець, смт Червоногригорівка, повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

00:00 У Грузії опозиція пропонує запровадити візи для росіян та білорусів.

"Ісламський Джихад" випустив по Ізраїлю вже 350 ракет.

Інформацію за 4 серпня можна прочитати у зведенні за четвер: "Війна — день 162: "вогневий вал" на Донбасі, нова загроза Харкову та Миколаєву".

Що сталося 5 серпня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за п’ятницю: "Війна — день 163: подвійна ситуація на Донбасі, Україна проти Amnesty International".

А дані за 6 серпня доступні у матеріалі: "Війна — день 164: битва за Донбас, ядерний терор росії".