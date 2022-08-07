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Amnesty International вибачилася перед Україною, але дуже дивно

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Amnesty International Новина оновлена 07 серпня 2022, 17:19
Amnesty International

В організації також заявили, що не виправдовують дії росії

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International попросила вибачення в України за свій скандальний звіт, але від своїх висновків відмовлятися не планує.

Як повідомили представники Amnesty International у коментарі агентству Reuters, вони шкодують про завдані "страждання і гнів", які виникли після публікації звіту від 4 серпня.

Там зазначили, що головним пріоритетом організації є захист цивільних осіб, і це було єдиною причиною публікації скандального звіту.

"Хоча ми повністю дотримуємося своїх висновків, ми шкодуємо про завданий біль", — наголошується в заяві AI.

При цьому там зазначили, що виявили позиції ЗСУ неподалік цивільних об’єктів у 19 населених пунктах, але при цьому не стали покладати на них відповідальність за порушення росіян. Також там не стверджували, що українські сили не вживають необхідних заходів безпеки в інших частинах країни.

"Жодні задокументовані нами дії українських сил жодним чином не виправдовують порушення з боку росії", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, скандальний документ про те, що ВСУ нібито наражають на небезпеку українців, обурив не тільки жителів України та президента Володимира Зеленського, але також був розкритикований послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Крім того, справа дійшла навіть до того, що керівниця українського підрозділу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася з посади.

Теги:
#Україна #Amnesty International #Скандал #ЗСУ