"Пропагандисти путіна": The Times жорстко розкритикувало Amnesty International

Amnesty International несе серйозні репутаційні втрати через дивну доповідь із критикою ЗСУ

Впливове британське видання The Times опублікувало статтю, в якій дослідило резонансний звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International зі звинуваченнями на адресу Збройних сил України в тому, що вони нібито прикриваються мирним населенням, і дійшло висновку, що він є російською антизахідною пропагандою.

Про це йдеться у статті The Times із заголовком "Amnesty тепер цілком морально банкрут", опублікованій 6 серпня.

"Для всіх, хто слідкував за Amnesty International протягом останніх років, її напад на Україну за те, що вона наважилася захищатися від росії і таким чином "піддала ризику цивільне населення", був цілком характерним", — йдеться в статті.

The Times назвало Amnesty International "пропагандистами путіна".

Також видання розкритикувало керівницю Amnesty International Агнес Каламар, яка у відповідь на критику звіту заявила про нападки "тролів".

"У будь-якій серйозній міжнародній організації Каламар після такого звіту та заяв пішла б з посади. Однак Amnesty International це вже не врятує", — вважають у британському виданні.

Як повідомлялося, після публікації скандального звіту організації з приводу війни в Україні керівниця українського підрозділу Amnesty International Оксана Покальчук заявила про своє звільнення. Також звільнилася більшість інших працівників українського підрозділу.

Президент України Володимир Зеленський також розкритикував Amnesty International та оприлюднену нею доповідь.