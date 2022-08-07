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Найвеселіше з Amnesty International попереду, коли виберуть нових співробітників українського офісу - Сергій Сидоренко

Автор
Сергій Сидоренко Сергій Сидоренко
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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International

Головний редактор сайту "Європейська правда" Сергій Сидоренко про ситуацію з Amnesty International:

Найвеселіше з Amnesty попереду.

Як відомо, український стафф організації зробив гідну заяву і звільнився "через неспівпадіння цінностей" (так, це зробила не лише керівниця). Але цей пост не про них.

Стратегічно важливіше те, що міжнародні потєряшки на керівному рівні і далі не розуміють помилки напоягають на своєму — а тому шукатимуть співробітників українського AI замість звільнених. Тобто весь або майже весь штат.

За конкурсом, як гордиться.

Очевидно, що ЖОДЕН нормальний правозахисник з репутацією після цього зашквара туди не піде. Особливо після того як Оксана Покальчук розповіла, як інші підрозділи AI їх показово зневажали думку українців у рамках цієі історії.

Але ж конкурс буде запущений.

І я не маю ані крихти сумніву, що кандидати будуть. Бо існують також рнсяві псевдо-право-захисники/ці, які 8 років успішно просувають "правозахист" у Донецьку та Луганську. Хтось із них може навіть отримати вказівку податися.

Тож, припускаю, конкурс відбудеться. Його результати у цьому разі будуть щелеповідвалювальними — але формально все ок, "ашотакоє, конкурс був відкритий, подалися усі хто хотів".

І ось тоді почнеться самоє інтєрєсноє…

Джерело: сторінка Сергія Сидоренка у соцмережі Фейсбук

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Теги:
#Україна #Amnesty International #Конкурс #Проросійські активісти