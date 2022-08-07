Самое веселое с Amnesty International впереди, когда выберут новых сотрудников украинского офиса - Сергей Сидоренко
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Главный редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко о ситуации с Amnesty International:
Самое веселое из Amnesty впереди.
Как известно, украинский стафф организации сделал достойное заявление и уволился "из-за несовпадения ценностей" (да, это сделала не только руководительница). Но этот пост не о них.
Стратегически важнее то, что международные потеряшки на руководящем уровне и дальше не понимают ошибки и настаивают на своем — а потому будут искать сотрудников украинского AI вместо уволенных. То есть весь или почти весь штат.
По конкурсу, как положено.
Очевидно, что ни один нормальный правозащитник с репутацией после этого зашквара туда не пойдет. Особенно после того как Оксана Покальчук рассказала, как другие подразделения AI их показательно презирали мнение украинцев в рамках этой истории.
Но ведь конкурс будет запущен.
И у меня нет ни крохи сомнения, что кандидаты будут. Потому что существуют также ярые псевдо-право-защитники, которые 8 лет успешно продвигают "правозащиту" в Донецке и Луганске. Кто-то из них может даже получить указание податься.
Так что, предполагаю, конкурс состоится. Его результаты в этом случае будут челюстноотвалочными — но формально все ок, "ашотакое, конкурс был открыт, подались все, кто хотел".
И вот тогда начнется самое интересное…
Источник: страница Сергея Сидоренко в соцсети Фейсбук
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