Главный редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко о ситуации с Amnesty International:

Самое веселое из Amnesty впереди.

Как известно, украинский стафф организации сделал достойное заявление и уволился "из-за несовпадения ценностей" (да, это сделала не только руководительница). Но этот пост не о них.

Стратегически важнее то, что международные потеряшки на руководящем уровне и дальше не понимают ошибки и настаивают на своем — а потому будут искать сотрудников украинского AI вместо уволенных. То есть весь или почти весь штат.

По конкурсу, как положено.

Очевидно, что ни один нормальный правозащитник с репутацией после этого зашквара туда не пойдет. Особенно после того как Оксана Покальчук рассказала, как другие подразделения AI их показательно презирали мнение украинцев в рамках этой истории.

Но ведь конкурс будет запущен.

И у меня нет ни крохи сомнения, что кандидаты будут. Потому что существуют также ярые псевдо-право-защитники, которые 8 лет успешно продвигают "правозащиту" в Донецке и Луганске. Кто-то из них может даже получить указание податься.

Так что, предполагаю, конкурс состоится. Его результаты в этом случае будут челюстноотвалочными — но формально все ок, "ашотакое, конкурс был открыт, подались все, кто хотел".

И вот тогда начнется самое интересное…

Источник: страница Сергея Сидоренко в соцсети Фейсбук