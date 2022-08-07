"Пропагандисты путина": The Times жестко раскритиковало Amnesty International

Amnesty International несет серьезные репутационные потери из-за странного доклада с критикой ВСУ

Влиятельное британское издание The Times опубликовало статью, в которой изучило резонансный отчет международной правозащитной организации Amnesty International с обвинениями в адрес Вооруженных сил Украины в том, что они якобы прикрываются мирным населением, и пришло к выводу, что он является российской антизападной пропагандой.

Об этом говорится в статье The Times с заголовком "Amnesty теперь полностью морально банкрот", опубликованной 6 августа.

"Для всех, кто следил за Amnesty International в последние годы, ее нападки на Украину за то, что она осмелилась защищаться от россии и тем самым "подвергнуть опасности мирных жителей", были вполне характерными", — говорится в статье.

The Times назвало Amnesty International "пропагандистами путина".

Также издание раскритиковало руководителя Amnesty International Агнесс Каламар, которая в ответ на критику отчета заявила о нападках "троллей".

"В любой серьезной международной организации Каламар после такого отчета и заявлений ушла бы с должности. Однако Amnesty International это уже не спасет", – считают в британском издании.

Как сообщалось, после публикации скандального отчета организации по поводу войны в Украине руководительница украинского подразделения Amnesty International Оксана Покальчук заявила о своем увольнении. Также уволились большинство других сотрудников украинского подразделения.

Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал Amnesty International и обнародованный ею доклад.