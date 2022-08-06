Запоріжжю та Миколаєву приготуватися? Стало відомо про плани окупантів

ЗСУ поступово входить у режим контрнаступу, проте ворог всіляко намагається протистояти цьому

Окупаційна армія зазнає значних втрат у живій силі та техніці на окупованій Херсонщині, але не залишає планів на захоплення більшої частини півдня України. І поки ЗСУ очікують набрання чинності американським ленд-лізом, ламати плани росіянам доведеться з тими можливостями, які у нас є наразі. При цьому ворог здатний спробувати атакувати три важливі міста — Миколаїв, Кривий Ріг та Запоріжжя — аби відвернути увагу від подій на Донбасі.

Про це "Телеграф" дізнався від спікера Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, бійця ЗСУ Михайла Макарука. Військовослужбовець наголосив, що при відступі росіяни біжать, втрачаючи техніку та поранених, проте все одно не полишають планів на окупацію нашої землі.

Макарук підкреслив, що частковий контрнаступ нашої армії пішов навіть на тих ділянках фронту, де армія Росії значно сильніша.

"Ізюмське угруповання російських окупаційних військ (за деякими даними, близько 30 тисяч) – це кілька європейських армій. І вчора [мова про 4 серпня — ред.] вони якось втратили два досить цікаві населені пункти, — каже військовий. — Окупанти "героїчно відступали" в абсолютній паніці, кидаючи частину техніки, яка залишалася на ходу".

Він наголошує, що частково схожі дії окупантів спостерігаються на Запорізькому та Слов’янському напрямках. При цьому ворог не забуває збирати сили — здебільшого на окупованій території Херсонської області та у Мелітополі. Таким чином, під загрозою наступу можуть опинитися вже згадані Запоріжжя, Кривий Ріг та Миколаїв.

"При цьому противник втрачає важливі позиції, не може вибити ЗСУ з плацдарму біля річки Ігнулець на Херсонщині, де наші військові добре закріпилися", — пояснює Михайло Макарук.

За його словами, у планах російської армії — додатковий наступ, причому дуже масований. Противник сподівається, що за допомогою додаткових руйнувань та окупації зможе зламати Україну на зручні Кремлю переговори. Втім, як каже Макарук, росіяни продовжать отримувати "лящів" від ЗСУ, а більшість загарбників обов’язково вирушать додому "у пакетах".

Повне інтерв’ю з військовослужбовцем вже доступне на сайті "Телеграфа": "Спікер InformNapalm Михайло Макарук: про війну, переговори, український нонсенс і російський хаос"