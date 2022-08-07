"путінський" трибунал вже близько: у ПАРЄ обнадіяли заявою

Військовий суд проти російського диктатора та його команди створять протягом кількох місяців

У Парламентській асамблеї Ради Європи повідомили, що протягом кількох місяців буде створено трибунал з військової агресії російського президента володимира путіна, який віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. На лаві підсудних опиняться й російські топчиновники.

Про це заявив віцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко в ефірі програми "Воздух" на каналі "Ходорковський Live". За словами європейського чиновника, проєкт влаштування трибуналу з'явиться до кінця року.

Він додав, що на лаву підсудних разом з російським диктатором відправлять сергія шойгу (голова Міноборони росії), миколу патрушева (голова радбезу рф), дмитра медвєдєва (заступник патрушева) та інших представників влади країни-агресора, які 21 лютого на камеру схвалили військове вторгнення росії в Україну.

За словами віцепрезидента ПАРЄ, "путінський трибунал" можуть влаштувати на зразок Нюрнберзького, яким було засуджено злочини нацистів. А це означає, що може бути створено спеціальний договір, до якого приєднається більшість країн світу, або ж військовий суд створять на базі ООН чи ЄС.

Мережко висловив сподівання, що засадити путіна та його поплічників буде простіше, ніж нацистів, адже засуджуватиметься ним лише один злочин, доказів якого достатньо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський кривавий диктатор володимир путін міг ризикнути розпочати повномасштабну війну проти України, адже вірив у свою безкарність за цей вчинок. Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма.