Заарештовано одного із творців нової зброї путіна: підозрюють у зраді

До цього у росії за підозрою у держзраді заарештували ще двох учених

У росії у справі про держзраду заарештували директора Сибірського відділення Інституту теоретичної та прикладної механіки РАН Олександра Шиплюка.

Як повідомляє The Telegraph, Шиплюк, можливо, працював над програмою гіперзвукових ракет і за останні шість тижнів став третім ученим, якого заарештували з підозрою в державній зраді.

Після арешту агенти ФСБ провели обшуки у його офісі.

Шиплюк очолював лабораторію гіперзвуку в Новосибірському інституті теоретичної та прикладної механіки, а в останні роки координував дослідження на підтримку розробки гіперзвукових ракетних комплексів.

Наприкінці червня поліцейські заарештували фізика та спеціаліста в галузі аеродинаміки Анатолія Маслова, а також професора математики та фахівця з лазерів Дмитра Колкера за те, що вони передали секретну інформацію Китаю.

Через два дні після цього Колкер помер від запущеного раку підшлункової залози.

Варто зазначити, що російський диктатор володимир путін заявляв, що гіперзвукова ракета "Циркон", над якою, ймовірно, працював Шиплюк, буде готова до розгортання вже до кінця 2022 року.

Читайте також: Категорія Новини Росії Відставка та арешт путіна переполошили росіян: що почалося Можливі зміни у статусі російського президента цікавлять людей по всьому світу

Як повідомлялося раніше, колишній командир російської групи "Альфа" Михайло Головатов, засуджений Литвою за злочини проти мешканців Вільнюса, помер у віці 72 років.