Накануне в россии по подозрению в госизмене арестовали еще двоих ученых

В россии по делу о госизмене арестовали директора Сибирского отделения Института теоретической и прикладной механики РАН Александра Шиплюка.

Как отмечает The Telegraph, Шиплюк, возможно, работал над программой гиперзвуковых ракет и за последние шесть недель стал третьим ученым, которого арестовали с подозрением в государственной измене.

После ареста агенты ФСБ провели обыски в его офисе.

Шиплюк возглавлял лабораторию гиперзвука в Новосибирском институте теоретической и прикладной механики, а в последние годы координировал исследования в поддержку разработки гиперзвуковых ракетных комплексов.

В конце июня полицейские арестовали физика и специалиста в области аэродинамики Анатолия Маслова, а также профессора математики и специалиста по лазерам Дмитрия Колкера за то, что они передали секретную информацию Китаю.

Спустя два дня после этого Колкер умер от запущенного рака поджелудочной железы.

Стоит отметить, что российский диктатор владимир путин заявлял, что гиперзвуковая ракета "Циркон", на которой, предположительно, работал Шиплюк, будет готова к разворачиванию уже к концу 2022 года.

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Как сообщалось ранее, бывший командир российской группы "Альфа" Михаил Головатов, осужденный Литвой за преступления против жителей Вильнюса, скончался в возрасте 72 лет.