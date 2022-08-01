Умер российский военный преступник, которого заочно судили за границей

Головатов был полковником группы "Альфа", которая в 1991 году штурмовала телецентр Вильнюса.

Бывший командир российской группы "Альфа" Михаил Головатов, осужденный Литвой за преступления против жителей Вильнюса, скончался в возрасте 72 лет. Он продолжил ряд смертей бывших глав спецподразделений страны-агрессора.

Как передают пропагандистские СМИ, о смерти российского полковника в отставке сообщила ассоциация ветеранов. Дополнительных подробностей не разглашалось.

Следует отметить, что Михаил Головатов был воспитанником Ленинградской спецшколы КГБ СССР, откуда выпустился в 1973 году. Почти сразу он пришел в группу "Альфа", в которой прошел путь от младшего разведчика до командира подразделения. Головатов возглавлял "Альфу" в 1991-1992 годах — на этот период пришелся штурм телецентра Вильнюса (Литва. 13 января 1991). Тогда советские власти стремились военным методом вернуть Литву в состав СССР, из которого страна вышла в марте 1990 года. Интервенция развивалась в период с 8 по 13 января, а кульминацией противостояния стал штурм советскими войсками и спецназовцами вильнюсского телецентра и гибель 15 человек (из них 14 – защитники телебашни, а 1 – офицер "Альфы").

За штурм телецентра в Вильнюсе Михаил Головатов был арестован в Вене в 2011 году по запросу Литвы, однако вскоре его выпустили, что вызвало волну протестов среди литовцев. Приговор сроком заключения в 12 лет суд Вильнюса вынес только в 2019 заочно, однако наказания российский полковник не отбывал.

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