Умер популярный экономист и блогер, жестко ругавший путина

В Израиле скончался известный публицист

На 57-м году жизни умер инвестиционный финансист, экономический и политический аналитик, блогер и публицист Слава Рабинович.

Смерть Рабиновича подтвердил бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин в своем микроблоге в Twitter. Блогер скончался 5 июля в Израиле.

"Все так, Славы больше нет. Сегодня кремация. Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память", — написал Невзлин.

Рабинович родился в Ленинграде. В 1983-1988 гг. учился на радиотехническом факультете Ленинградского электротехнического института связи. С 1996-2000 гг. работал в компании "Hermitage Capital Management", специализировался на инвестициях в российский рынок ценных бумаг. Был старшим трейдером, затем соуправляющим фонда "Hermitage".

С 2004 г. – главный исполнительный директор управляющей компании "Diamond Age Capital Advisors Ltd". В 2013 г. компания управляла активами в $230 миллионов долларов.

"Любил Украину, мечтал о свободной россии. Хорошо, что осталось много его интереснейших интервью. Был соседом Бориса Немцова. Написал пост про его убийство, что прочитал весь мир", — написал политики Константин Боровой на своей странице в Facebook.

Пост Рабиновича про убийство Немцова

22 сентября 2021 года Слава был сбит машиной в Рош-Пине (север Израиля), получил тяжелую травму ног. Был прооперирован в клинике "Зив" в Цфате.

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